مودريتش يؤكد صعوبة اللعب ضد منتخب المغرب

شدّد قائد منتخب كرواتيا لوكا مودريتش على أهمية المباراة الأولى لمنتخبه في نهائيات كأس العالم قطر 2022، والتي ستجمعه اليوم الأربعاء بالمنتخب المغربي على ملعب "البيت".



وقال نجم ريال مدريد الإسباني إنه مستعد لانطلاق المونديال، وتقديم أفضل ما لديه في أول مباراة لمنتخب كرواتيا بالمونديال القطري.

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وأضاف: "سنواجه منتخب المغرب، الذي يملك لاعبين كبارا في صفوفه؛ لهذا أتوقع أن تكون المباراة صعبة علينا".



وأكد مودريتش أنه جاهز من الناحية البدنية. وقال: "أنا في حال جيدة، ومستعد لدخول المونديال وتقديم أفضل ما عندي؛ لمساعدة منتخبي على تحقيق النتائج الإيجابية".





وتابع: "نحن هنا من أجل تقديم أفضل أداء لنا، صحيح أن المنافسة ستكون عالية أمام منتخبات كبيرة، لكننا نثق في أنفسنا، وسنعمل على تحقيق أفضل النتائج لإسعاد جماهيرنا التي تدعمنا، وستكون حاضرة في المدرجات من دون شك".



وفي رده عن سؤال حول مستقبله مع ريال مدريد الإسباني، قال: "لم أتخذ قرارا نهائيا بشأن بقائي في ريال مدريد.. الآن أفكر فقط في كأس العالم، ومركز على منتخب بلدي، وسنرى ما سنحققه خلال مشاركتنا".