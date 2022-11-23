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رياضة

منتخبات توِّجت بلقب كأس العالم بعد خسارة المباراة الأولى!

Lebanon 24
23-11-2022 | 08:00
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فاز المنتخب السعودي على منتخب الأرجنتين (المرشح الكبير للفوز باللقب وفقًا لخبراء ونقاد) بنتيجة 2-1، فهل بات منتخب التانغو خارج دائرة المرشحين لنيل التاج العالمي؟

يوجد منتخبات لم تفز في مباراتها الأولى في كأس العالم، لكنها توجت في النهاية باللقب الأغلى في عالم كرة القدم، وحدث ذلك في ثلاث مناسبات خلال 21 نسخة من بطولة كأس العالم.
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أسماء المنتخبات الثلاثة التي توجت بلقب كأس العالم رغم عدم فوزها بالمباراة الأولى بالبطولة:
 
 
كأس العالم 1966
استضافت إنكلترا كأس العالم 1966، وتوج المنتخب الإنكليزي في نهاية البطولة باللقب، عقب فوزه على منتخب ألمانيا بنتيجة (4-2) في المباراة النهائية.

وبالعودة إلى المباراة الأولى لمنتخب إنكلترا، فإنه تعادل مع منتخب الأوروغواي سلبيًا، لكنه تصدر مجموعته قبل أن يواصل مشواره حتى إحراز اللقب.
 

كأس العالم 1982
 
استضافت إسبانيا نهائيات كأس العالم 1982، وتوج منتخب إيطاليا بلقب تلك النسخة، عقب تغلبه في المباراة النهائية على منتخب ألمانيا بنتيجة (3-1).


وبالعودة إلى المباراة الأولى لمنتخب إيطاليا في كأس العالم 1982، فإنه تعادل مع بولندا سلبيًا من دون أهداف، وتأهل في المركز الثاني بمجموعته قبل أن يحسم البطولة.

كأس العالم 2010
 
استضافت جنوب أفريقيا بطولة كأس العالم 2010، وتوّج منتخب إسبانيا بلقب مونديال 2010، عقب تغلبه في المباراة النهائية على منتخب هولندا بنتيجة 1-0، بفضل هدف أندريس إنييستا الشهير.
 

في تلك البطولة خسر منتخب إسبانيا مباراته الأولى أمام سويسرا بنتيجة 1-0، لكن إسبانيا تصدرت مجموعتها، وذهبت بعيدًا في المنافسات، قبل أن تحرز اللقب الأول والوحيد في تاريخها.
 
المصدر: win win

رياضة

كأس العالم2022

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