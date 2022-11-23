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رياضة

قيمتها 124 ألف جنيه إسترليني: ساعة رونالدو.. دمرت العلاقة مع مانشستر يونايتد!

Lebanon 24
23-11-2022 | 04:22
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بأسوأ طريقة ممكنة ودع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو "مانشستر يونايتد" قبل ساعة واحدة من إعلان فسخ عقده مع النادي.

 

وأعلن نادي "مانشستر يونايتد"، فسخ عقد أسطورته كريستيانو رونالدو، بعد 15 شهرا من عودته إلى "الشياطين الحمر" وتحديدا في صيف 2021، قادما من يوفنتوس.

 

جاء ذلك ردا على تصريحات رونالدو القوية ضد الإدارة والمدرب الهولندي إيريك تين هاغ، فضلا عن هجومه الشديد على أساطير النادي، خلال مقابلته التلفزيونية مع الإعلامي الإنجليزي بيرس مورغان.

 

وقبل 60 دقيقة من إعلان مانشستر يونايتد فسخ عقد رونالدو، فقد أعلن الدون شراكته مع مؤسسة "جاكوب أند كو"، وهي إحدى الشركات الرائدة للساعات في العالم.

 

وكتب رونالدو: "يسعدني الإعلان عن شراكتي مع هذه الشركة العالمية التي تعد ضمن أفضل العلامات التجارية الرائدة في مجال الساعات".

 

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المثير في الأمر، أن الساعة التي ارتداها رونالدو، تحتوي على صورته أثناء تسجيل هدفه الشهير مع ريال مدريد في شباك مانشستر يونايتد عام 2013 في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

 

مواصفات الساعة

الساعة التي ارتداها رونالدو تبلغ قيمتها 124 ألف جنيه إسترليني، لأنها تحتوي على بعض المجوهرات وتتميز بكريستال الياقوت والطباعة الذهبية، وفقا لصحيفة "الصن" البريطانية.

 

ويمثل ذلك صدمة قوية لجماهير "الشياطين الحمر" خاصة وأن رونالدو أسهم وقتها في خروج الفريق الإنكليزي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

 

يذكر أن اسم رونالدو ارتبط الأيام الأخيرة بالعودة إلى ريال مدريد أو الانتقال لبايرن ميونخ، فضلا عن وجود اهتمامات من الثنائي الإنجليزي تشلسي ونيوكاسل يونايتد.

(سكاي نيوز)

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