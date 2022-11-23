بعد إصابته برأسه خلال المباراة مع الأرجنتين.. اللاعب السعودي ياسر الشهراني يكشف وضعه الصحي (فيديو)

طمأن لاعب المنتخب السعودي، ياسر الشهراني، جمهوره على وضعه الصحي بعد الإصابة القوية التي تعرض لها برأسه، خلال الفوز التاريخي لمنتخب بلاده على الأرجنتين 2-1 أمس الثلاثاء، في باكورة مبارياته ضمن مونديال قطر 2022 في كرة القدم.

وقال الشهراني في مقطع فيديو: "أحببت أن أطمئنكم بأن أموري جيدة، دعواتكم لي، وجمهور المنتخب السعودي يستحق الفوز".

Advertisement

رسالة من ياسر الشهراني الى الجمهور السعودي💚 pic.twitter.com/YOENTXzPED — المنتخب السعودي (@SaudiNT) November 22, 2022



(سكاي نيوز)