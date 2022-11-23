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رياضة

بعد إصابته برأسه خلال المباراة مع الأرجنتين.. اللاعب السعودي ياسر الشهراني يكشف وضعه الصحي (فيديو)

Lebanon 24
23-11-2022 | 04:36
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طمأن لاعب المنتخب السعودي، ياسر الشهراني، جمهوره على وضعه الصحي بعد الإصابة القوية التي تعرض لها برأسه، خلال الفوز التاريخي لمنتخب بلاده على الأرجنتين 2-1 أمس الثلاثاء، في باكورة مبارياته ضمن مونديال قطر 2022 في كرة القدم.

 

وقال الشهراني في مقطع فيديو: "أحببت أن أطمئنكم بأن أموري جيدة، دعواتكم لي، وجمهور المنتخب السعودي يستحق الفوز".

 
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(سكاي نيوز)

رياضة

كأس العالم2022

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