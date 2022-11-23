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رياضة

المغرب يخطف نقطة ثمينة من كرواتيا في بداية مشواره بكأس العالم

Lebanon 24
23-11-2022 | 06:58
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تعادل منتخب المغرب مع كرواتيا 0-0 في المباراة التي جمعتهما في ملعب البيت ضمن الجولة الأولى بمونديال قطر 2022.
 
 
ولعب المغرب بثقة كبيرة، لكنهم لم ينجحوا بصناعة الفرص المحققة، وخذلهم المهاجمون في الثلث الأخير من الملعب، بينما ظهر المنتخب الكرواتي بشكل عادي، مخالف لنسخة 2018 القوية.
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وبعد مرور الوقت، شعر الجمهور المغربي بأفضلية منتخب بلادهم، وأن الانتصار ممكن جدا، لكن الفرص لم تتحول إلى أهداف.
 
 
واحتسب حكم المباراة، الأرجنتيني فرناندو راباليني، 6 دقائق كوقت مُحتسب بدلا من الضائع بالشوط الثاني، لكن لم تتغير النتيجة، وأطلق حكم المباراة صافرة النهاية بتعادل المغرب وكرواتيا سلبيًا دون أهداف، لتحصل المغرب وكرواتيا على نقطة لكل منهما في المجموعة السادسة.

وستتوجه الأنظار الآن إلى مواجهة بلجيكا وكندا، مساء اليوم الأربعاء، في المواجهة الثانية بالمجموعة.
 

رياضة

كأس العالم2022

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