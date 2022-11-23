لعشاق المنتخب الفرنسيّ.... إليكم هذا الخبر عن زيدان

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أكد تقرير صحفي إسباني أن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني السابق لريال مدريد، سيعود للتدريب فور انتهاء كأس العالم 2022.وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن زيدان وافق بشكل نهائي على خلافة ديدييه ديشامب في تدريب المنتخب الفرنسي.وينتهي عقد ديشامب مع الاتحاد الفرنسي بنهاية مونديال قطر، وهناك قرار مؤكد بعدم التجديد له والاستعانة بخبرات زيدان.