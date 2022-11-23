زلزال في ملعب خليفة الدولي.. اليابان تقهر ألمانيا على الطريقة السعودية (فيديو)

حقق منتخب اليابان فوزاً مفاجئاً قلب به الطاولة على ألمانيا (2-1) اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الخامسة في كأس العالم 2022.

وفي الشوط الاول تقدم المنتخب الألماني بهدف في الدقيقة 33 عن طريق إلكاي غوندوغان، قبل أن تعود اليابان بهدفين في الدقيقتين 75 و83 عبر ريتسو دوان وتاكوما أسانو.

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ونجح المنتخب الياباني في تحقيق مفاجأة مدوية جديدة بكأس العالم مثلما فعلت السعودية مع الأرجنتين، بالتغلب على ألمانيا بهدفين مقابل هدف.

اليابان تقلب تأخرها وتتقدم أمام ألمانيا 2 - 1 !!

زلزال في مدرجات استاد خليفة الدولي 😮#قطر2022 | #كأس_العالم_قطر_2022 | #المانيا_اليابان pic.twitter.com/vdVqqiHT8Z — beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 23, 2022

وبهذه النتيجة، اعتلت اليابان صدارة ترتيب المجموعة بـ 3 نقاط، فيما بقيت ألمانيا في الترتيب بلا نقاط.