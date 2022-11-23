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رياضة

زلزال في ملعب خليفة الدولي.. اليابان تقهر ألمانيا على الطريقة السعودية (فيديو)

Lebanon 24
23-11-2022 | 10:02
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حقق منتخب اليابان فوزاً مفاجئاً قلب به الطاولة على ألمانيا (2-1) اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الخامسة في كأس العالم 2022.
وفي الشوط الاول تقدم المنتخب الألماني بهدف في الدقيقة 33 عن طريق إلكاي غوندوغان، قبل أن تعود اليابان بهدفين في الدقيقتين 75 و83 عبر ريتسو دوان وتاكوما أسانو. 
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ونجح المنتخب الياباني في تحقيق مفاجأة مدوية جديدة بكأس العالم مثلما فعلت السعودية مع الأرجنتين، بالتغلب على ألمانيا بهدفين مقابل هدف.
 
 
وبهذه النتيجة، اعتلت اليابان صدارة ترتيب المجموعة بـ 3 نقاط، فيما بقيت ألمانيا في الترتيب بلا نقاط.
 
 

رياضة

كأس العالم2022

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