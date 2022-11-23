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رياضة

إسبانيا تصل إلى هدفها الـ100 في بطولات كأس العالم (فيديو)

Lebanon 24
23-11-2022 | 12:47
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وصل المنتخب الإسباني إلى هدفه رقم 100 خلال تاريخ مشاركاته في بطولات كأس العالم، وذلك في مواجهة كوستاريكا، اليوم الأربعاء، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة في كأس العالم قطر 2022.
 
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وأحرز داني أولمو بطريقة رائعة هدف تقدم إسبانيا على كوستاريكا عند الدقيقة 11، لتصل حصيلة منتخب "الماتادور" إلى 100 هدف في بطولات كأس العالم على مر العصور.
 
 


وبعد هدف أولمو، أضاف ماركو أسينسيو هدف إسبانيا الثاني في شباك كوستاريكا عند الدقيقة 21، ثم أحرز فيران توريس الهدف الثالث من ركلة جزاء عند الدقيقة 31.
 
المصدر: win win

رياضة

كأس العالم2022

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