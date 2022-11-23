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رياضة

مجزرة أهداف.. إسبانيا "تفترس" كوستاريكا بسباعية نظيفة في كأس العالم

Lebanon 24
23-11-2022 | 12:55
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حقق المنتخب الإسباني فوزا كاسحا على كوستاريكا بنتيجة (7-0)، اليوم الأربعاء على ملعب "الثمامة"، وذلك ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة في كأس العالم قطر 2022.
 
وبدأت مجزرة الإسبان عند الدقيقة 11 عن طريق داني أولمو، وأضاف ماركو أسينسيو الهدف الثاني عند الدقيقة 21، ثم أحرز فيران توريس الهدف الثالث من ركلة جزاء عند الدقيقة 31.
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وفي الشوط الثاني تواصلت الأهداف، وأحرز فيران توريس هدفه الثاني والرابع للمنتخب الإسباني عند الدقيقة 54، ثم سجل جافي خامس الأهداف عند الدقيقة 74.

وعند الدقيقة 90 اهتزت شباك كوستاريكا بهدف سادس من توقيع كارلوس سولير، كما سجل ألفارو موراتا الهدف السابع.
 
وبهذه النتيجة، يتصدر المنتخب الإسباني المجموعة الخامسة برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف عن المنتخب الياباني، الذي حقق مفاجأة كبيرة، وتفوق 2-1 على ألمانيا في وقت سابق من اليوم الأربعاء، فيما تتذيل كوستاريكا جدول ترتيب المجموعة دون نقاط، بفارق الأهداف عن المنتخب الألماني صاحب المرتبة الثالثة.

رياضة

كأس العالم2022

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