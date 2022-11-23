كشف المدير الفني هانز فليك مدرب منتخب ألمانيا، أسباب الخسارة على يد اليابان (2-1)، في مباراة التي جمعت بينهما على ملعب استاد المدينة التعليمية، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات في منافسات كأس العالم 2022.

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وقال هانز فليك، في تصريحات لقناة "ARD" الألمانية، بشأن الخسارة على يد اليابان: "ارتكبنا أخطاءً فردية، كان علينا أن ندفع ثمنها".

وأضاف: "لقد أهدرنا الكثير من الفرص في الشوط الأول مع استحواذ بنسبة 78%، لكن الخصم هزمنا بفضل كفاءة لاعبيه".

وتابع: "لدينا القدرة على الفوز أمام إسبانيا.. علينا أن نتطلع إلى الأمام، ما يزال لدينا 6 نقاط يجب أن نحصل عليها".

وفي سياق متصل، قال الالماني توماس مولر، للقناة نفسها: "المنتخب الياباني أصبح أكثر عدوانية، كنا أفضل، وصنعنا الفرص المحققة، لكننا خسرنا.. أنا الآن في حالة صدمة".

واضاف: "أنا في حيرة من أمري، كنا مسيطرين على المباراة حتى الدقيقة 75.. لا أعرف ماذا حدث، لكن لدينا مشاكل يجب حلها قبل مباراة إسبانيا".

يشار إلى أن المنتخب الألماني لم يتمكن من التأهل إلى الدور ثمن النهائي في كأس العالم 2018، لذا يساور القلق، فريق المدرب هانز فليك، قبل لقاء إسبانيا، في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات.

المصدر: يلا كورة