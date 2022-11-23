Advertisement

رياضة

عقب الإصابة التي تعرض لها أمام الأرجنتين.. الشهراني يخضع لعملية جراحية

Lebanon 24
23-11-2022 | 14:25
A-
A+
Doc-P-1013618-638048356970744348.png
Doc-P-1013618-638048356970744348.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، يوم الأربعاء، أن ياسر الشهراني، لاعب المنتخب الأول ونادي الهلال، سيخضع لعملية جراحية عقب الإصابة التي تعرض لها أمام الأرجنتين.

وتعرض الشهراني لإصابة قوية، بعد اصطدامه بزميله الحارس محمد العويس في كرة مشتركة بالدقائق الأخيرة من المباراة، اضطر على إثرها للخروج من الملعب ونقله إلى مستشفى لفحصه، في المباراة التي كسبتها السعودية بهدفين لهدف ضمن افتتاح مباريات المجموعة الثالثة في نهائيات كأس العالم 2022.
Advertisement
 
وقال حساب المنتخب السعودي عبر "تويتر": غادر الشهراني صباح يوم الأربعاء مدينة حمد الطبية بالدوحة بعد نقله بالإخلاء الطبي إلى مستشفى الحرس الوطني بالرياض، وسيجري عملية جراحية خلال الساعات القادمة حسب الخطة العلاجية التي وضعها الجهاز الطبي.
 
(العربية) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
14:48 | 2022-11-23
14:00 | 2022-11-23
13:52 | 2022-11-23
12:55 | 2022-11-23
12:47 | 2022-11-23
12:30 | 2022-11-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website