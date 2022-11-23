Advertisement

رياضة

برسالة قوية.. نيمار يتوعد منافسي البرازيل في كأس العالم

Lebanon 24
23-11-2022 | 14:48
A-
A+
Doc-P-1013639-638048387998489082.jpg
Doc-P-1013639-638048387998489082.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وجه نيمار دا سيلفا نجم منتخب البرازيل، رسالة تحذير لمنافسي "السيليساو" قبل مواجهة صربيا، غدا الخميس، في الجولة الأولى من منافسات كأس العالم 2022 في قطر.

وكتب نيمار عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لدينا حلم وهدف، وعندما نضع هدفنا كأولوية، فهذا لا يعني التقليل من شأن خصومنا بل هدف نسير نحوه".
Advertisement

وأضاف: "الانطلاقة غدا.. هيا بنا".

ويلعب منتخب البرازيل في المجموعة السابعة التي تضم أيضا سويسرا والكاميرون.

ويستعد نيمار لمشاركته الثالثة على التوالي في كأس العالم بعد ظهور محبط في مونديالي 2014 و2018.

ويخوض نيمار النسخة الحالية من المونديال وهو في أفضل حالاته، بعدما ساهم بشكل مباشر في 26 هدفا لفريقه باريس سان جيرمان الفرنسي، حيث سجل 15 هدفا بالإضافة لقيامة بـ11 تمريرة حاسمة لزملائه، خلال الموسم الجاري.

وأحرز نيمار 75 هدفا مع منتخب البرازيل حتى الآن، حيث يحتاج لتسجيل 3 أهداف فقط، لكي ينفرد بصدارة قائمة الهدافين التاريخيين للفريق، الذي يتربع على قمته الأسطورة بيليه حاليا.
المصدر: كووورة

رياضة

كأس العالم2022

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
23:30 | 2022-11-23
23:00 | 2022-11-23
16:00 | 2022-11-23
16:00 | 2022-11-23
14:25 | 2022-11-23
14:00 | 2022-11-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website