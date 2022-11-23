برسالة قوية.. نيمار يتوعد منافسي البرازيل في كأس العالم

وجه نيمار دا سيلفا نجم منتخب البرازيل، رسالة تحذير لمنافسي "السيليساو" قبل مواجهة صربيا، غدا الخميس، في الجولة الأولى من منافسات كأس العالم 2022 في قطر.



وكتب نيمار عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لدينا حلم وهدف، وعندما نضع هدفنا كأولوية، فهذا لا يعني التقليل من شأن خصومنا بل هدف نسير نحوه".

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وأضاف: "الانطلاقة غدا.. هيا بنا".



ويلعب منتخب البرازيل في المجموعة السابعة التي تضم أيضا سويسرا والكاميرون.



ويستعد نيمار لمشاركته الثالثة على التوالي في كأس العالم بعد ظهور محبط في مونديالي 2014 و2018.



ويخوض نيمار النسخة الحالية من المونديال وهو في أفضل حالاته، بعدما ساهم بشكل مباشر في 26 هدفا لفريقه باريس سان جيرمان الفرنسي، حيث سجل 15 هدفا بالإضافة لقيامة بـ11 تمريرة حاسمة لزملائه، خلال الموسم الجاري.



وأحرز نيمار 75 هدفا مع منتخب البرازيل حتى الآن، حيث يحتاج لتسجيل 3 أهداف فقط، لكي ينفرد بصدارة قائمة الهدافين التاريخيين للفريق، الذي يتربع على قمته الأسطورة بيليه حاليا.