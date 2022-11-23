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رياضة

رغم فسخ عقده مع مان يونايتد.. رونالدو يتلقى عقوبة إنكليزية

Lebanon 24
23-11-2022 | 23:00
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أعلن الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم إيقاف كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد السابق لمدة مباراتين.
وكان رونالدو قد ظهر في مقطع فيديو وهو يحطم هاتف أحد مشجعي إيفرتون في مباراة أقيمت على ملعب جوديسون بارك وانتهت بفوز أصحاب الأرض على مانشستر يونايتد بهدف دون مقابل.
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وفتح الاتحاد الإنكليزي تحقيقا في الواقعة التي حدثت خلال شهر آذار الماضي.
 
وقرر الاتحاد الإنكليزي رفض دفاع رونالدو عن نفسه بعد أن اتضح إليهم أن المشجع لم يتسبب في تشكيل خطر على النجم البرتغالي، ليتم إيقافه لمدة مباراتين وتغريمه 50 ألف جنيه إسترليني.
وحينها قدم رونالدو اعتذارا للمشجع عقب نهاية المباراة، ودعاه لحضور مباراة في أولد ترافورد.


وقال كريستيانو رونالدو عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام: "ليس من السهل أبدا التعامل مع المشاعر في اللحظات الصعبة مثل تلك التي نواجهها".
 
وأضاف: "مع ذلك، يتعين علينا دائما التحلي بالاحترام والصبر وأن نكون قدوة لجميع الشباب الذين يحبون هذه اللعبة الجميلة".
وواصل: "أود أن أعتذر عن غضبي، وإذا أمكن، أود دعوة هذا المشجع لمشاهدة مباراة في أولد ترافورد كدليل على أهمية اللعب النظيف والروح الرياضية".
 
 
والثلاثاء، أعلن مانشستر يونايتد فسخ تعاقده مع رونالدو ليكون لاعبا حرا يمكنه الانضمام لأي فريق.
 
ولن يلعب رونالدو أول مباراتين مع فريقه الجديد في الدوري الإنكليزي حال انضم لأحد الفرق الإنجليزية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
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