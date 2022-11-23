بلجيكا تهزم كندا بصعوبة في كأس العالم (فيديو)

حقق منتخب بلجكيا فوزاً صعباً على منتخب كندا (1-0) في الجولة الأولى من منافسات المجموعة السادسة في نهائيات كأس العالم قطر 2022.

وفي الدقيقة التاسعة، احتسب الحكم الزامبي جاني سيكازوي، ركلة جزاء ضد بلجيكا، عقب العودة إلى تقنية الفيديو المساعد (VAR)، إثر اصطدام الكرة بيد يانيك كاراسكو.

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ونجح الحارس كورتوا في التصدي لركلة الجزاء التي سددها ألفونسو ديفيز، ظهير بايرن ميونخ بشكل سيئ.

وسجل هدف بلجيكا الوحيد ميتشي باتشواي في الدقيقة (44).

وبتلك النتيجة رفعت بلجيكا رصيدها إلى 3 نقاط لتتصدر ترتيب المجموعة السادسة، بينما تتذيل كندا الترتيب دون رصيد من النقاط.