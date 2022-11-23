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رياضة

من بينها البرازيل.. 4 مباريات هامة في اليوم الخامس من كأس العالم

Lebanon 24
23-11-2022 | 23:30
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سيشهد اليوم الخامس من نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، المقامة حالية في قطر، أربع مواجهات مثيرة، وذلك ضمن منافسات المجموعتين السابعة والثامنة للمونديال.
 
 
وتتجه الأنظار صوب استاد "974" بالعاصمة الدوحة، الذي سيكون مسرحا لأبرز مباريات اليوم، وتجمع منتخب البرتغال ونظيره الغاني، في مستهل مشوارهما في نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، المقامة حاليا في قطر.
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وتدخل هذه المباراة ضمن منافسات المجموعة الثامنة (H)، التي تضم أيضا كلا من كوريا الجنوبية والأوروغواي، ويلتقيان فيما بينهما يوم الخميس أيضا، على استاد المدينة التعليمية بالريان.
 
أما منتخب البرازيل فسيواجه نظيره الصربي، على ملعب لوسيل، وذلك ضمن منافسات المجموعة السابعة (G)، التي تضم كلا من سويسرا والكاميرون، اللذين يفتتحان منافسات اليوم، على استاد الجنوب بمدينة الوكرة.
وفي ما يلي جدول مباريات مونديال قطر، اليوم الخميس 24 تشرين الثاني 2022:

المجموعة السابعة (G):

سويسرا x الكاميرون – الساعة (12:00) بتوقيت بيروت
 


المجموعة الثامنة (H):

الأوروغواي x كوريا الجنوبية – الساعة (3:00) بتوقيت بيروت
 
 

البرتغال x غانا – الساعة (6:00) بتوقيت بيروت.
 
 


المجموعة السابعة (G):

البرازيل x صربيا – الساعة (9:00) بتوقيت بيروت.
 

رياضة

كأس العالم2022

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