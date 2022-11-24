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رياضة

غافي يدخل التاريخ بتسجيله في كأس العالم ضد كوستاريكا

Lebanon 24
24-11-2022 | 02:00
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سجل لاعب الوسط الإسباني غافي، هدفاً في فوز منتخب بلاده (7-0) على كوستاريكا، مساء الأربعاء، ليصبح أصغر لاعب يهز الشباك في كأس العالم لكرة القدم منذ النجم البرازيلي بيليه في 1958.

وكان بيليه في الـ17 من عمره عندما سجل ستة أهداف، قادت البرازيل للفوز باللقب للمرة الأولى عام 1958 في السويد.
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وأصبح غافي (18 عاماً) أصغر لاعب يسجل هدفا لإسبانيا في كأس العالم على الإطلاق، متفوقا على الرقم القياسي الذي سجله سيسك فابريغاس عندما هز شباك أوكرانيا في 2006، وكان عمره حينئذ 19 عاما.


إنجازات اللاعب الشاب غافي

وقال غافي في مؤتمر صحفي عقب مباراة كوستاريكا: "أنا سعيد بالإنجازات، لكن ما يهمني حقيقة هو الفوز وتقديم أداء جيد، علينا أن نمضي قدما".
 

وأضاف اللاعب نادي برشلونة: "بالطبع يشرفني أن أكون في المركز الثاني في هذه القائمة، إنه أمر يسعدني كثيرا".


وسجل غافي الهدف الخامس لإسبانيا في الدقيقة (74) بتسديدة مباشرة رائعة بعد تمريرة عرضية من ألفارو موراتا، كما أحرز فيران توريس هدفين، وسجل داني أولمو وماركو أسينسيو وكارلوس سولير هدفا لكل منهم، لتصل إسبانيا إلى 100 هدف بكأس العالم.

وأصبح غافي أصغر لاعب يمثل إسبانيا في تشرين الثاني 2021، بعد شهرين من إتمام عامه السابع عشر. وبعدها بأشهر أصبح أصغر لاعب إسباني يسجل للمنتخب الوطني.
 
المصدر: win win

رياضة

كأس العالم2022

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