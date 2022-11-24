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رياضة

رونالدو يتحدى الجميع في كأس العالم.. ماذا قال قبل أول مباراة؟

Lebanon 24
24-11-2022 | 05:00
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وجه كريستيانو رونالدو رسالة إلى الجماهير البرتغالية قبل بدء مشوار المنتخب البرتغالي في بطولة كأس العالم 2022.
ويفتتح منتخب البرتغال مشواره في كأس العالم 2022 بمواجهة منتخب غانا مساء الخميس، في المباراة التي تقام على استاد 974، ضمن منافسات المجموعة الثامنة، التي تضم منتخبي أوروجواي وكوريا الجنوبية.
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ونشر رونالدو رسالة عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي اعلن فيها التحدي من أجل لقب كأس العالم.
وكتب رونالدو: "نحن على وشك بدء حملتنا في أكبر مسابقة في العالم، مغامرة نتمنى أن تكون طويلة ومليئة بالنجاحات من أجل رفع اسم وعلم بلدنا عاليًا للغاية، نريد أن نملأ جميع البرتغاليين بالفخر والفرح، لا شيء مستحيل".


وسيخوض رونالدو منافسات بطولة كأس العالم 2022 وهو بدون فريق، بعد أن فسخ عقده مع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بالتراضي بين الطرفين.
وفسخ العقد جاء بعد أربعة أيام من مقابلة رونالدو المثيرة للجدل مع الصحفي الإنجليزي بيرس مورجان، والتي انتقد فيها إدارة مانشستر يونايتد والمدرب الهولندي.
 
 
المصدر: جول

رياضة

كأس العالم2022

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