مباراة البرازيل وصربيا.. التشكيلة المتوقعة وأبرز أرقام المباراة

يحتضن استاد لوسيل مباراة من العيار الثقيل تجمع بين البرازيل وصربيا، والتي تقام في الجولة الأولى من منافسات المجموعة السابعة في بطولة كأس العالم 2022 التي تستضيفها قطر.

ويتنافس منتخب البرازيل ونظيره صربيا في المجموعة السابعة، في كأس العالم 2022 إلى جانب الكاميرون وسويسرا.

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بطاقة مباراة البرازيل وصربيا

المجموعة:السابعة



الجولة: الأولى

المكان: استاد "لوسيل"

التاريخ: الخميس 24 تشرين الثاني 2022

صافرة البداية: 9 مساء، بتوقيت بيروت

الحكم: علي رضا فغاني، يعاونه محمد رضا منصوري كمساعد أول.

حكم الفيديو المساعد: عبدالله المري.

تاريخ مواجهات البرازيل ضد صربيا

لعبت البرازيل مع صربيا مرتين قبل مباراة كأس العالم هذه، كلاهما في مباريات ودية على مدى العقد الماضي، وفازت البرازيل في المباراتين.



وكانت المواجهة الأولى لمنتخب البرازيل ضد صربيا ودية في موسم 2013 - 2014، وتمكن منتخب السيلساو من تحقيق الفوز بهدف دون رد. وكانت المواجهة الأولى لمنتخب البرازيل ضد صربيا ودية في موسم 2013 - 2014، وتمكن منتخب السيلساو من تحقيق الفوز بهدف دون رد.



أما المواجهة الثانية، فكانت في بطولة كأس العالم 2018، وفاز البرازيل حينها بثنائية دون رد.





احصائيات مباراة البرازيل وصربيا

يحتاج نيمار إلى هدفين ليعادل بيليه كأفضل هداف في تاريخ المنتخب البرازيلي، وثلاثة أهداف ليقابله بمفرده.

التشكيلة المتوقعة:

البرازيل: أليسون بيكر، دانيلو، ماركينيوس، تياغو سيلفا، أليكس ساندرو، لوكاس باكيتا، كاسيميرو، فريد، رافينيا، ريتشارليسون، ونيمار.

صربيا: فانيا ميلينكوفيتش سافيتش، نيكولا ميلينكوفيتش، ميلوس فيليكوفيتش، ستراهينيا بافلوفيتش، أندريغا زيفكوفيتش، ساسا لوكيتش، دوشان تاديتش، سيرجي ميلينكوفيتش، فيليب كوستيتش، ألكسندر ميتروفيتش، ودوشان فلاهوفيتش.