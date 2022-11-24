"كأنها من عالم ديزني".. زوجة لاعب تخطف الأضواء في مونديال قطر (صور)

منذ افتتاح كأس العالم قطر 2022، انشغلت مواقع التواصل الاجتماعي بـ "أميرة ديزني" التي خطفت الأضواء أثناء مباراة المنتخب التونسي ونظيره الدنماركي، ضمن منافسات كأس العالم.





وأثناء المباراة، توجّهت عدسات الكاميرات صوب فتاة تونسية ترتدي قميص بلادها وعلى كتفيها علمها، ولقبها البعض بـ "أميرة ديزني".

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كما تصدرت صور الفاتنة الحسناء التريند، بعد انتهاء مباراة تونس والدنمارك بالتعادل السلبي، وسط تساؤلات عن هويتها، ليتضح بعد البحث أنها زوجة اللاعب التونسي المعتزل كريم حقي، أحد أبرز اللاعبين الدوليين.







ورغم الضجة التي أثارتها، فإن مصادر مقربة من الحسناء أكدت أنها لا تحبّذ إجراء أي لقاءات تلفزيونية أو الظهور على الإعلام.



في حين كانت آخر إطلالاتها سنة 2019، حينما وجهت كلمة لزوجها عبر وسائل الإعلام، دون الخوض في تفاصيل عن حياتهما الأسرية.





يذكر أن الثنائي كانا تزوجا بعد قصة حب جمعتهما عام 2011، أما اللاعب التونسي المعتزل كريم حقي، فيعتبر أحد أبرز اللاعبين الدوليين المعروفين بتحقيقه العديد من الإنجازات مع منتخب بلاده والأندية التي لعب معها.