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رياضة

قائد منتخب ألمانيا يكشف عن أسباب سقوط فريقه أمام اليابان

Lebanon 24
24-11-2022 | 11:00
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عدد قائد منتخب ألمانيا، الحارس مانويل نوير، أسباب سقوط فريقه على يد اليابان (1-2)، أمس الأربعاء، في أولى جولات دور مرحلة المجموعات في مونديال "قطر 2022".

وقال نوير في تصريحات أبرزتها شبكة "سكاي سبورتس": "الفرص التهديفية التي أهدرناها وعدم قدرتنا على الدفاع عن مرمانا حتى النهاية، كانت سببا رئيسيا في الخسارة".
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وأشار الحارس المخضرم إلى نجاح اليابان في ممارسة الضغط على "المانشافت" في الشوط الثاني، في الوقت الذي لم يحسن فيه زملاؤه الخروج بالكرة بهدوء من الخلف.

وتابع: "هذه أسباب خسارتنا هنا، خصوصا أنها لم تكن مباراة خطيرة بالنسبة لنا، لأننا نحن من جعلناهم أقوياء".

واختتم: "إن لم تظهر نفسك وتمرر الكرة للأمام، ستنقلب عليك الأمور، وهذا ما جنيناه على أنفسنا".

وتستعد ألمانيا لمواجهة صعبة للغاية، عندما تصطدم بمنتخب إسبانيا الفائز على كوستاريكا بسباعية دون رد، الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الخامسة بكأس العالم.
 
 
(روسيا اليوم)

رياضة

كأس العالم2022

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