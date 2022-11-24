كم سيتقاضى حكام كأس العالم في مونديال قطر 2022 ؟

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طرحت شبكة "إن بي سي سبورت" الأميركية تساؤلا حول المبلغ الذي سيتقاضاه حكام كأس العالم في مونديال قطر 2022.ووفقا للشبكة الأميركية، فإن هذا السؤال يعد أحد الأسئلة الصعبة، حيث لا يمكن تحديد أجور الحكام في المونديال بشكل دقيق.وأشارت إلى أنه وفقا لخبراء رياضيين وحكام سابقين فإن متوسط الأجور يبلغ 70 ألف دولار لحكم الساحة على أقل تقدير، وقد تقل أو تزيد قليلا وفقا لعدد المباريات التي يديرها، وكذلك وفقا لأهمية المباراة وقوتها، كما يرتفع الأجر للحكم الذي سيدير النهائي.وخلال النسخة الماضية من مونديال 2018 الذي أقيم في روسيا، كشفت البيانات أن كل حكم حصل على 70 ألف دولار عن مشاركته في البطولة، أما في بطولة عام 2024 فحصل الحكام على 50 ألف دولار عن مشاركتهم في مونديال البرازيل.وتم اختيار 36 حكما للمشاركة في دور المجموعات من المسابقة العالمية، ماعدا الحكام المساعدين.وسيقوم بتحكيم المراحل اللاحقة من البطولة، بما في ذلك دور الـ16 الدور ربع النهائي، والدور نصف النهائي، والمواجهات النهائية الحكام الذين سيكون لديهم أفضل تقييم خلال دور المجموعات.يذكر أن بطولة كأس العالم في قطر هي الأولى من نوعها على الإطلاق التي يتم فيها اختيار ثلاث حكام من السيدات، وهو الحدث الأول من نوعه في تاريخ البطولة.