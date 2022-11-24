كأس العالم 2022.. التعادل السلبي يحسم مواجهة كوريا الجنوبية والأوروغواي

انتهت المباراة الافتتاحية للمجموعة الثامنة بين الأوروغواي وكوريا الجنوبية، بالتعادل 0-0 مساء اليوم الخميس على ملعب المدينة التعليمية، ضمن بطولة كأس العالم 2022 المقامة حاليا في قطر.

لم يقدم الطرفان المستوى المطلوب منهما، ولم يستطع أي من نجوم المنتخبين التسجيل، ليكتفيان بنقطة واحدة لكل منهما.

وتعتبر هذه هي المواجهة الثالثة بين الأوروغواي وكوريا الجنوبية حيث فاز السيلستي، في المباراتين السابقيتن 1-0، في دور المجموعات 1990، و2-1 في دور الـ 16 في نسخة 2010 بهدفي لويس سواريز.