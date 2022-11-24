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رياضة

في مباراة مثيرة.. رونالدو يقود البرتغال للفوز على غانا

Lebanon 24
24-11-2022 | 12:52
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حقق المنتخب البرتغالي الانتصار بنتيجة (3-2) خلال مواجهة غانا، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لنهائيات مونديال قطر 2022، على ملعب "974".
 
وسجل الأهداف للبرتغال: كريستيانو رونالدو، جواو فيليكس، ورافائيل لياو في الدقائق (65، 78، و80)، بينما سجل لغانا أندريه أيو في الدقيقة 73، وعثمان بوكاري في الدقيقة 89.
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وبهذا الانتصار يرفع المنتخب البرتغالي رصيده إلى 3 نقاط في صدارة المجموعة الثامنة، بينما يتذيل غانا الترتيب بدون نقاط.

رياضة

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