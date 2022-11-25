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رياضة

"التواء في الكاحل".. طبيب البرازيل يتحدث عن إصابة نيمار

Lebanon 24
25-11-2022 | 02:00
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تعرض المهاجم البرازيلي نيمار إلى إصابة قوية في الكاحل، خلال مباراة منتخب بلاده الافتتاحية في كأس العالم قطر 2022 أمام صربيا.
وخرج نيمار من أرضية ملعب "لوسيل" قبل نهاية المباراة بـ 10 دقائق متأثرًا بالإصابة، تاركًا مكانه لزميله الشاب أنتوني.
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وعقب المباراة بين البرازيل وصربيا، أظهرت كاميرات البث التلفزيوني نيمار يبكي على مقاعد البدلاء، فيما بدا كاحله في حالة تضرر شديد، بعدما تورّم بشكل ملحوظ، وسط مواساة من زملاء اللاعب في المنتخب البرازيلي.

إصابة نيمار

يُذكر أن نيمار عانى خلال مواجهة صربيا مساء الخميس من عنف لافت، وقد احتسب الحكم الإيراني علي رضا فغاني لصالح المهاجم البرازيلي 9 مخالفات، أغلبها نتاج تدخلات خطيرة مباشرة في الكاحل والركبة من لاعبي المنتخب الصربي.


وقال طبيب المنتخب البرازيلي، رودريغو لامار، بحسب شبكة "TNT" المحلية في البرازيل، إن إصابة نيمار عبارة عن التواء في الكاحل.
ولم يتم تحديد مدة غياب نيمار، لكن طبيب المنتخب البرازيلي أكّد أن اللاعب سيخضع لفحوصات طبية دقيقة صباح اليوم الجمعة، قبل أن يتم إصدار بيان رسمي بشأن حالته الصحية، ومدى إمكانية لعب المباراة المقبلة.
وتلعب البرازيل مباراتها المقبلة بمونديال قطر 2022 أمام سويسرا، يوم 28 تشرين الثاني الحالي، برسم الجولة الثانية من دور المجموعات.
 
المصدر: win win

رياضة

كأس العالم2022

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