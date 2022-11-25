كأس العالم 2022.. مشجع يغرق في النوم خلال مباراة البرتغال وغانا (صورة)

التقطت كاميرات مباراة البرتغال وغانا لقطة طريفة لمشجع قطري غرق في النوم خلال المباراة التي جمعت المنتخبين مساء الخميس، على إستاد "974" ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثامنة ببطولة كأس العالم 2022 في قطر.

وحقق المنتخب البرتغالي الانتصار بنتيجة (3-2) خلال مواجهة غانا، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لنهائيات مونديال قطر 2022، على ملعب "974".وسجل الأهداف للبرتغال: كريستيانو رونالدو، جواو فيليكس، ورافائيل لياو في الدقائق (65، 78، و80)، بينما سجل لغانا أندريه أيو في الدقيقة 73، وعثمان بوكاري في الدقيقة 89.