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رياضة

لقطة تجتاح مواقع التواصل.. الكابتن ماجد في "مونديال قطر"

Lebanon 24
25-11-2022 | 03:31
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ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بصورة لاعب المنتخب البرازيلي، ريتشارليسون لحظة تسجيله الهدف في شباك المنتخب الصربي.
وجاء هدفا منتخب "السامبا" عن طريق اللاعب ريتشارليسون، في الدقيقتين 62 و73 من زمن المباراة.
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وقد تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع هذه اللقطة حتى ان بعضهم شبهها بلقطات الكابتن ماجد، فيما وصفها البعض الآخر بأنها أجمل هدف في بطولة كأس العالم.
 
 
 

رياضة

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