17
o
بيروت
19
o
طرابلس
5
o
صور
18
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
14
o
النبطية
12
o
زحلة
13
o
بعلبك
5
o
بشري
17
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
لقطة تجتاح مواقع التواصل.. الكابتن ماجد في "مونديال قطر"
Lebanon 24
25-11-2022
|
03:31
A-
A+
photos
0
A+
A-
ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بصورة لاعب المنتخب البرازيلي، ريتشارليسون لحظة تسجيله الهدف في شباك المنتخب الصربي.
وجاء هدفا منتخب "السامبا" عن طريق اللاعب ريتشارليسون، في الدقيقتين 62 و73 من زمن المباراة.
Advertisement
وقد تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع هذه اللقطة حتى ان بعضهم شبهها بلقطات الكابتن ماجد، فيما وصفها البعض الآخر بأنها أجمل هدف في بطولة كأس العالم.
رياضة
كأس العالم2022
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
جريمة مروّعة تهزّ بلدة جنوبيّة... إبن الـ17 عاماً طُعن أكثر من 30 مرّة ورُمِيَ عن سطح منزله
Lebanon 24
جريمة مروّعة تهزّ بلدة جنوبيّة... إبن الـ17 عاماً طُعن أكثر من 30 مرّة ورُمِيَ عن سطح منزله
10:11 | 2022-11-24
24/11/2022 10:11:04
Lebanon 24
Lebanon 24
تغريدة لوئام وهاب عن فوز فيصل كرامي... ماذا قال فيها؟
Lebanon 24
تغريدة لوئام وهاب عن فوز فيصل كرامي... ماذا قال فيها؟
08:52 | 2022-11-24
24/11/2022 08:52:38
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يُواصل إرتفاعه... كم بلغ عصر اليوم؟
Lebanon 24
الدولار يُواصل إرتفاعه... كم بلغ عصر اليوم؟
09:45 | 2022-11-24
24/11/2022 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تعرضه الى اعتداء مبرح أدى الى مقتله.. النيابة العامة توضح حقيقة وفاة الفنان الشهير
Lebanon 24
بعد تعرضه الى اعتداء مبرح أدى الى مقتله.. النيابة العامة توضح حقيقة وفاة الفنان الشهير
06:15 | 2022-11-24
24/11/2022 06:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فراس السلوم في أوّل تعليق له بعد إبطال المجلس الدستوريّ نيابته... ماذا أعلن؟
Lebanon 24
فراس السلوم في أوّل تعليق له بعد إبطال المجلس الدستوريّ نيابته... ماذا أعلن؟
07:01 | 2022-11-24
24/11/2022 07:01:03
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
05:26 | 2022-11-25
بعدما امتنعوا عنه سابقاً... هل أدّى لاعبو إيران النشيد الوطني قبيل مواجهة ويلز؟
05:21 | 2022-11-25
الآن عبر "لبنان24".. تابعوا مباشرة مباراة إيران - ويلز في كأس العالم
05:00 | 2022-11-25
شاهد خطاب مدرب السعودية الاسطوري الذي قلب مباراة الارجنتين!
03:45 | 2022-11-25
بعد الاصابة.. هل يغيب ميسي عن مواجهة المكسيك؟
02:00 | 2022-11-25
"التواء في الكاحل".. طبيب البرازيل يتحدث عن إصابة نيمار
01:08 | 2022-11-25
كأس العالم 2022.. مشجع يغرق في النوم خلال مباراة البرتغال وغانا (صورة)
فيديو
بثّ مباشر عبر "لبنان 24" لإفتتاح "كأس العالم 2022".. شاهدوا الآن
Lebanon 24
بثّ مباشر عبر "لبنان 24" لإفتتاح "كأس العالم 2022".. شاهدوا الآن
09:41 | 2022-11-20
25/11/2022 13:02:16
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو جديد.. شاهدوا كيف زرعت المتهمة بانفجار إسطنبول القنبلة وهربت مسرعة قبل انفجارها
Lebanon 24
فيديو جديد.. شاهدوا كيف زرعت المتهمة بانفجار إسطنبول القنبلة وهربت مسرعة قبل انفجارها
01:00 | 2022-11-15
25/11/2022 13:02:16
Lebanon 24
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تطل بتوقعات جديدة.. تظاهرات وفوضى وإفلاس! (فيديو)
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تطل بتوقعات جديدة.. تظاهرات وفوضى وإفلاس! (فيديو)
00:45 | 2022-11-15
25/11/2022 13:02:16
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact