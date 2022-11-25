مباراة هولندا والإكوادور.. التشكيلة المتوقعة وأبرز أرقام المباراة

يستضيف استاد "الثمامة" مساء اليوم الجمعة منتخب هولندا الذي يدخل في منافسة أمام المنتخب الإكوادوري في منافسات المجموعة الثانية لكأس العالم قطر 2022.

بطاقة المباراة:

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المجموعة: الاولى



الجولة: الثانية

المكان: استاد "الثمامة"

التاريخ: الجمعة 25 تشرين الثاني 2022



صافرة البداية: 6 مساء، بتوقيت بيروت

الحكم: الجزائري مصطفى غربال يعاونه عبد الحق التشيالي كمساعد أول



حكم الفيديو المساعد: شون ايفانز.

حقائق وإحصائيات:

*هولندا

احتلت هولندا المركز الثاني في كأس العالم ثلاث مرات، وتشارك في النهائيات للمرة 11.

حازت هولندا على صدارة مجموعتها في تصفيات كأس العالم ولم تخسر في 16 مباراة، منذ أن ودعت بطولة أوروبا الأخيرة على يد جمهورية التشيك.

وبدأت هولندا مشوارها في المجموعة الأولى بالفوز 2-0 على السنغال بطل أفريقيا.

*الاكوادور

تخوض الإكوادور نهائيات كأس العالم للمرة الرابعة وهي تتطلع لتخطي أفضل إنجاز لها حين تأهلت لدور الستة عشر في كأس العالم 2006 بألمانيا.

وضمنت الإكوادور آخر مركز مؤهل تلقائياً إلى كأس العالم في تصفيات أميركا الجنوبية، بعدما احتلت المركز الرابع فيها، وفازت بسبع مباريات وسجلت 27 هدفاً خلال 18 مباراة.

حققت الإكوادور أول فوز على صاحب الضيافة في المباراة الافتتاحية في تاريخ كأس العالم، بعدما انتصرت 2-0 على قطر في المجموعة الأولى.

ترتيب المجموعة الأولى قبل بداية الجولة الثانية



هولندا – المركز الأول– 3 نقاط

الإكوادور – المركز الثاني – 3 نقاط

السنغال – المركز الثالث – دون نقاط

قطر – المركز الرابع – دون نقاط .

التشكيلة المتوقعة:

هولندا: ندريس نوبرت، ماتايس دي ليخت، فيرغيل فان ديك، ناثان أكي، فرينكي دي يونغ، بليند، ستيفن بيرغويس، دينزل دومفريس، فينيسنت يانسن، كودي غابكبو، ستيفن بيرجون (ممفيس ديباي).

الاكوادور: هيرنان غالينديز، أنجيلو بريسيادو، بييرو هينكابي، فيليكس توريس، بيرفيس إيستوبينيان، غونزالو بلاتا، جيغسون مينديز، مويسيس كايسيدو، روماريو إيبارا، إينير فالنسيا، ميكايل إيسترادا.