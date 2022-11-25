بعد الاصابة.. هل يغيب ميسي عن مواجهة المكسيك؟

قرر المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني ليونيل سكالوني، أن يقوم نجم الفريق ليونيل ميسي بالتدريب بشكل منفصل عن باقي اللاعبين، بعد تجدد إصابته.



وذكر تقرير لصحيفة "ماركا" الإسبانية، أن ميسي تدرب الخميس بعيدا عن باقي لاعبي المنتخب، استعدادا للقاء المكسيك غداً السبت.

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ووفق "ماركا" فإن ميسي لا يزال يعاني من إصابة تعرض لها أثناء قيامه بالإحماء، قبل مباراة الأرجنتين والإمارات، استعدادا لكأس العالم.