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رياضة

بعد نهاية مباريات الجولة الأولى... إليكم ترتيب هدافي "مونديال قطر"

Lebanon 24
25-11-2022 | 11:00
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أسدل الستار أمس الخميس، على مباريات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في مونديال "قطر 2022"، بمواجهة البرازيل وصربيا التي انتهت بفوز "منتخب السامبا" بهدفين دون رد.

وشهدت الجولة الأولى من مرحلة المجموعات إقامة 16 مباراة وتسجيل 41 هدفا من 35 لاعبا.
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ويتقاسم ستة لاعبين صدارة ترتيب هدافي مونديال قطر، بإحراز كل واحد منهم هدفين.

وسجل كل من الإيراني مهدي طارمي، والإنجليزي بوكايو ساكا، والفرنسي أوليفيه جيرو، والإكوادوري إنيير فالنسيا، والإسباني فيران توريس، والبرازيلي ريتشارليسون هدفين لكل منهم، ليتصدروا ترتيب الهدافين (حتى الآن) في النسخة الحالية من نهائيات كأس العالم.

وسجل 29 لاعبا هدفا واحدا لكل منهم، أبرزهم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وغريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، والفرنسي كيليان مبابي، والويلزي غاريث بيل.

في المقابل، فشل الإنجليزي هاري كين، هداف مونديال "روسيا 2018" في التسجيل خلال أول مباريات المنتخب الإنجليزي، رغم فوز منتخب بلاده بنتيجة عريضة على إيران قوامها ستة أهداف لهدفين.

 
(روسيا اليوم)

رياضة

كأس العالم2022

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