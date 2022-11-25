15
o
بيروت
15
o
طرابلس
5
o
صور
15
o
جبيل
15
o
صيدا
15
o
جونية
12
o
النبطية
14
o
زحلة
14
o
بعلبك
5
o
بشري
15
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
بعد نهاية مباريات الجولة الأولى... إليكم ترتيب هدافي "مونديال قطر"
Lebanon 24
25-11-2022
|
11:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أسدل الستار أمس الخميس، على مباريات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في مونديال "قطر 2022"، بمواجهة البرازيل وصربيا التي انتهت بفوز "منتخب السامبا" بهدفين دون رد.
وشهدت الجولة الأولى من مرحلة المجموعات إقامة 16 مباراة وتسجيل 41 هدفا من 35 لاعبا.
Advertisement
ويتقاسم ستة لاعبين صدارة ترتيب هدافي مونديال قطر، بإحراز كل واحد منهم هدفين.
وسجل كل من الإيراني مهدي طارمي، والإنجليزي بوكايو ساكا، والفرنسي أوليفيه جيرو، والإكوادوري إنيير فالنسيا، والإسباني فيران توريس، والبرازيلي ريتشارليسون هدفين لكل منهم، ليتصدروا ترتيب الهدافين (حتى الآن) في النسخة الحالية من نهائيات كأس العالم.
وسجل 29 لاعبا هدفا واحدا لكل منهم، أبرزهم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وغريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، والفرنسي كيليان مبابي، والويلزي غاريث بيل.
في المقابل، فشل الإنجليزي هاري كين، هداف مونديال "روسيا 2018" في التسجيل خلال أول مباريات المنتخب الإنجليزي، رغم فوز منتخب بلاده بنتيجة عريضة على إيران قوامها ستة أهداف لهدفين.
(روسيا اليوم)
رياضة
كأس العالم2022
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
إن كنتم تملكون هذا المبلغ... فأنتم ضمن أغنى نصف سكان العالم!
Lebanon 24
إن كنتم تملكون هذا المبلغ... فأنتم ضمن أغنى نصف سكان العالم!
09:00 | 2022-11-25
25/11/2022 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الموت يغيّب ممثلاً لبنانياً... وداعاً جوزف عبود
Lebanon 24
الموت يغيّب ممثلاً لبنانياً... وداعاً جوزف عبود
02:25 | 2022-11-25
25/11/2022 02:25:00
Lebanon 24
Lebanon 24
التسمم يقتل فرداً ثانيّاً من عائلة لبنانيّة... وهذه حالة الأمّ الصحيّة
Lebanon 24
التسمم يقتل فرداً ثانيّاً من عائلة لبنانيّة... وهذه حالة الأمّ الصحيّة
14:34 | 2022-11-24
24/11/2022 02:34:35
Lebanon 24
Lebanon 24
إرتفاع إضافيّ بسعر صرف الدولار... كم بلغ عصر اليوم؟
Lebanon 24
إرتفاع إضافيّ بسعر صرف الدولار... كم بلغ عصر اليوم؟
09:45 | 2022-11-25
25/11/2022 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ارتفاعه عصراً.. على أي تسعيرة أقفل دولار السوق الموازية؟
Lebanon 24
بعد ارتفاعه عصراً.. على أي تسعيرة أقفل دولار السوق الموازية؟
14:00 | 2022-11-24
24/11/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
10:00 | 2022-11-25
مباراة هولندا والإكوادور.. التشكيلة المتوقعة وأبرز أرقام المباراة
09:50 | 2022-11-25
بثلاثية السنغال... قطر تودع مونديال 2022
08:00 | 2022-11-25
هفوة كارثية لحارس البرتغال تُرعب رونالدو.. شاهد ردة فعله
07:00 | 2022-11-25
كأس العالم 2022.. ايران تخطف الفوز من ويلز في الدقائق القاتلة (فيديو)
05:26 | 2022-11-25
بعدما امتنعوا عنه سابقاً... هل أدّى لاعبو إيران النشيد الوطني قبيل مواجهة ويلز؟
05:21 | 2022-11-25
الآن عبر "لبنان24".. تابعوا مباشرة مباراة إيران - ويلز في كأس العالم
فيديو
بثّ مباشر عبر "لبنان 24" لإفتتاح "كأس العالم 2022".. شاهدوا الآن
Lebanon 24
بثّ مباشر عبر "لبنان 24" لإفتتاح "كأس العالم 2022".. شاهدوا الآن
09:41 | 2022-11-20
25/11/2022 19:31:39
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو جديد.. شاهدوا كيف زرعت المتهمة بانفجار إسطنبول القنبلة وهربت مسرعة قبل انفجارها
Lebanon 24
فيديو جديد.. شاهدوا كيف زرعت المتهمة بانفجار إسطنبول القنبلة وهربت مسرعة قبل انفجارها
01:00 | 2022-11-15
25/11/2022 19:31:39
Lebanon 24
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تطل بتوقعات جديدة.. تظاهرات وفوضى وإفلاس! (فيديو)
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تطل بتوقعات جديدة.. تظاهرات وفوضى وإفلاس! (فيديو)
00:45 | 2022-11-15
25/11/2022 19:31:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact