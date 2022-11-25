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رياضة
بعدما امتنعوا عنه سابقاً... هل أدّى لاعبو إيران النشيد الوطني قبيل مواجهة ويلز؟
Lebanon 24
25-11-2022
|
05:26
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أدّى لاعبو المنتخب الإيراني النشيد الوطني قبيل مباراتهم مع ويلز اليوم في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية لمونديال قطر 2022 في كرة القدم.
يأتي ذلك بعدما امتنع اللاعبون الإيرانيون في المباراة الأولى ضد إنكلترا عن تأدية النشيد الوطني تضامناً مع الاحتجاجات التي تشهدها الجمهورية الإسلامية، وفق ما افادت "وكالة الصحافة الفرنسية".
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المصدر:
الوكالة الوطنية
رياضة
كأس العالم2022
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