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رياضة

بثلاثية السنغال... قطر تودع مونديال 2022

Lebanon 24
25-11-2022 | 09:50
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ودع المنتخب القطري بطولة كأس العالم 2022، وذلك بعد خسارته أمام السنغال 3-1 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم باستاد الثمامة في إطار مباريات الجولة الثانية من المجموعة الأولى من المونديال.
 

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وأحرز أهداف السنغال كل من بولاي ديا و فمارا دييدهيو وبامبا دينج في الدقائق 40 و 48 و 84 ، بينما أحرز محمد مونتاري هدف قطر الوحيد في الدقيقة 78.
 
 
وبهذه النتيجة، حصد المنتخب السنغالي أول 3 نقاط له بالبطولة، فيما بقي رصيد قطر خاليا من النقاط ليكون أول المودعين للمونديال.
 
 
 
 
 

رياضة

كأس العالم2022

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