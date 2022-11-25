بثلاثية السنغال... قطر تودع مونديال 2022

Advertisement

ودع المنتخب القطري بطولة كأس العالم 2022، وذلك بعد خسارته أمام السنغال 3-1 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم باستاد الثمامة في إطار مباريات الجولة الثانية من المجموعة الأولى من المونديال.وأحرز أهداف السنغال كل من بولاي ديا و فمارا دييدهيو وبامبا دينج في الدقائق 40 و 48 و 84 ، بينما أحرز محمد مونتاري هدف قطر الوحيد في الدقيقة 78.