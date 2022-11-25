مواجهات نارية تشعل المونديال.. إليكم مواعيد مباريات اليوم في كأس العالم

يشهد اليوم السابع من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، المقامة حاليا في قطر، أربع مباريات مثيرة، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات.



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المجموعة الرابعة (D):





تونس x أستراليا – الساعة (12:00) بتوقيت بيروت



المجموعة الثالثة (C):



بولندا x السعودية – الساعة (3:00) بتوقيت بيروت



المجموعة الرابعة (D):



فرنسا x الدنمارك – الساعة (6:00) بتوقيت بيروت.



المجموعة الثالثة (C):



الأرجنتين x المكسيك – الساعة (9:00) بتوقيت بيروت. وفي ما يلي جدول مباريات اليوم السبت 26 تشرين الثاني 2022، لمونديال قطر:المجموعة الرابعة (D):تونس x أستراليا – الساعة (12:00) بتوقيت بيروتالمجموعة الثالثة (C):بولندا x السعودية – الساعة (3:00) بتوقيت بيروتالمجموعة الرابعة (D):فرنسا x الدنمارك – الساعة (6:00) بتوقيت بيروت.المجموعة الثالثة (C):الأرجنتين x المكسيك – الساعة (9:00) بتوقيت بيروت.