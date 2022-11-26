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رياضة

السعودية تتعثر أمام بولندا وتضيع فرصة التأهل المبكر

Lebanon 24
26-11-2022 | 10:01
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تفوق منتخب بولندا على نظيره السعودي بهدفين دون رد اليوم السبت، ضمن الجولة الثانية لدور المجموعات ببطولة كأس العالم قطر 2022.
وسجل بيوتر زيلينسكي هدف الأول لبولندا في الدقيقة 40، بعد تمريرة من نجم برشلونة، روبرت ليفاندوفسكي.
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وبعدها بخمس دقائق، احتسب الحكم ركلة جزاء للسعودية بعد عودته لتقنية الفيديو، لكن الدوسري لم ينجح في ترجمتها لهدف بعدما تصدى لها الحارس البولندي فويتشيك شتشيسني ببراعة، لتذهب الكرة بعدها إلى محمد البريك الذي صوب مجددا من مسافة قريبة، إلا أن تشيزني تألق مجددا وأخرج الكرة إلى ركلة ركنية.


وأحرز ليفاندوفسكي الهدف الثاني في الدقيقة 82 بعدما استفاد من خطأ كارثي لمدافع منتخب السعودية، عبدالإله المالكي.
 
 
وتوقف رصيد السعودية عند ثلاث نقاط، في حين حققت بولندا فوزها الأول والثلاث نقاط الأولى لها في المجموعة الثالثة.
 
 
 

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