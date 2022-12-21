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رياضة

وصل بطائرة هليكوبتر.. شاهدوا كيف استقبل الأرجنتينيون ميسي في منزله (فيديو)

Lebanon 24
21-12-2022 | 01:52
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في مسقط رأسه بمدينة روزاريو، استقبل النجم ليونيل ميسي استقبال الأبطال بعدما قاد الأرجنتين للفوز بكأس العالم 2022.

 

وبعد عرض موكب الفائزين بكأس العالم في العاصمة الأرجنتينية ببوينس آيرس، والذي أوقف لاحقا لمخاوف أمنية وأخرى متعلقة بالسلامة، سافر ميسي إلى روزاريو بطائرة هليكوبتر.

 

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لأنتونيلا روكوزو، زوجة ميسي، برفقة البرغوث، وهي تقود سيارة متجهة لمنزل بطل مونديال قطر 2022.

 

ولدى وصوله إلى منزله، استقبل حشد غفير ميسي هتفوا "إنه البطل".

This is how Messi was received minutes ago at his home in Rosario.

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🗣️ “Thank you Lio, Thank you Lio.”

pic.twitter.com/wWROPZkm9l

 
 
 

وفازت الأرجنتين على فرنسا 4-2 بركلات الترجيح (3-3 بعد الوقت الإضافي)، الأحد، ليعود المنتخب إلى الوطن حاملا كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه.

 

جدير بالذكر أن ميسي ولد في مدينة روزاريو، التي تبعد 300 كيلو متر شمالي العاصمة الأرجنتينية، حيث بدأ مسيرته الكروية مع فريق المدينة الذي يعرف باسم "نيولز أولد بويز".

(سكاي نيوز)

 

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