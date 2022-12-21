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رياضة

ارتبط اسمها بمبابي... من هي فايزة العماري؟

Lebanon 24
21-12-2022 | 08:00
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استحوذت الجزائرية فايزة العماري على اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال كأس العالم الذي أسدل الستار على ملاعبه في قطر الأحد الماضي، واقترن اسمها بهداف البطولة العالمية كيليان مبابي.

وعلى الرغم من أن كيليان مبابي من أبرز لاعبي النادي الفرنسي "باريس سان جيرمان"، كما أنه ضمن تشكيلة المنتخب الفرنسي لكرة القدم، ويحمل الجنسية الفرنسية، إلا أن اسم فايزة الجزائرية تصدر محركات البحث أكثر منه، فمن هي؟.
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فايزة العماري هي ببساطة والدة مبابي، وهي تحمل الجنسيتين الفرنسية والجزائرية وتعتنق الديانة الإسلامية، ولدت عام 1974 من أبوين جزائريين في بوندي في شمال فرنسا، ثم انتقلت إلى العاصمة الفرنسية باريس وتزوجت من الكاميروني ويلفريد مبابي.

وأنجبت فايزة العماري طفلين من ويلفريد مبابي، وهما كيليان مبابي وإيثان مبابي، الذي يلعب في فرق الناشئين بنادي باريس سان جيرمان، ولديهما ابن ثالث بالتبني وهو جيريس كيمبو إكوكو تم تبنيه بعد فقدان أسرته ليكون ثالث أولادها، وانفصلت عن زوجها بعد ذلك.

كما مارست فايزة العماري كرة اليد ولعبت مع نادي آس بوندي في مركز الجناح الأيمن، كما مثلت العماري منتخب فرنسا في البطولات الأوروبية.

وظهرت فايزة العماري على الساحة الرياضية خلال الأشهر القليلة الماضية، خاصة أثناء مفاوضات كيليان مبابي مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي من أجل تجديد عقده، وكذلك رغبة ريال مدريد في التعاقد معه، حيث تعد وكيلة أعمال مبابي.


(العربية)
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