متى تُستأنف الدوريات الـ5 الكبرى في أوروبا؟

تعود عجلة الدوريات الخمس الكبرى موسم 2022-2023 للدوران بعد توقف بسبب منافسات كأس العالم "قطر 2022"، والتي توجت منتخب الأرجنتين باللقب، للمرة الثالثة في تاريخه بعد عامي 1978 و1986.



موعد استئناف الدوري الإنكليزي:

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وفي اليوم نفسه تلعب 6 مباريات أخرى، أبرزها أستون فيلا ضد ليفربول في ملعب فيلا بارك، والديربي اللندني بين أرسنال وويست هام يونايتد.



وتستكمل مباريات هذه الجولة بعدها بيوم، بإقامة مباراتي تشيلسي ضد بورنموث، ومانشستر يونايتد ضد نوتنغهام فورست، وتختتم الأربعاء، بمواجهة ليدز يونايتد وضيفه مانشستر سيتي.



ويتربع أرسنال على صدارة جدول ترتيب "البريميرليغ" برصيد 37 نقطة، بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي، حامل اللقب في آخر موسمين، وصاحب المركز الثاني.





موعد استئناف الدوري الإسباني: وتقام أولى مباريات الجولة الـ17 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، يوم الاثنين 26 كانون الاول، بلقاء يجمع بين برينتفورد وتوتنهام هوتسبير.وفي اليوم نفسه تلعب 6 مباريات أخرى، أبرزها أستون فيلا ضد ليفربول في ملعب فيلا بارك، والديربي اللندني بين أرسنال وويست هام يونايتد.وتستكمل مباريات هذه الجولة بعدها بيوم، بإقامة مباراتي تشيلسي ضد بورنموث، ومانشستر يونايتد ضد نوتنغهام فورست، وتختتم الأربعاء، بمواجهة ليدز يونايتد وضيفه مانشستر سيتي.ويتربع أرسنال على صدارة جدول ترتيب "البريميرليغ" برصيد 37 نقطة، بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي، حامل اللقب في آخر موسمين، وصاحب المركز الثاني.

تعود عجلة الدوري الإسباني للدوران، الخميس 29 كانون الاول، بإقامة ثلاث مباريات من الجولة الخامسة عشرة.

لكن ظهور ريال مدريد، حامل اللقب، سيكون في اليوم التالي، حين يحل ضيفاً على بلد الوليد، بينما يستقبل برشلونة جاره اللدود إسبانيول، في ديربي كتالونيا، يوم السبت.



ويتصدر برشلونة جدول "الليغا" برصيد 37 نقطة، بفارق نقطتين عن ريال مدريد، صاحب المركز الثاني.



موعد استئناف الدوري الفرنسي:





وفي أبرز تلك المباريات يستضيف باريس سان جيرمان، حامل اللقب، ضيفه ستراسبورغ، على ملعب حديقة الأمراء.



وينفرد الفريق الباريسي بصدارة الترتيب برصيد 41 نقطة، متقدما على لانس، صاحب المركز الثاني، والذي يملك 36 نقطة.



موعد استئناف الدوري الإيطالي: وتُستأنف مباريات الدوري الفرنسي يوم الأربعاء 28 كانون الاول، بإقامة خمس مباريات من الجولة السادسة عشرة.وفي أبرز تلك المباريات يستضيف باريس سان جيرمان، حامل اللقب، ضيفه ستراسبورغ، على ملعب حديقة الأمراء.وينفرد الفريق الباريسي بصدارة الترتيب برصيد 41 نقطة، متقدما على لانس، صاحب المركز الثاني، والذي يملك 36 نقطة.

أما الدوري الإيطالي لكرة القدم، فسيتأخر موعد عودته إلى يوم الأربعاء 4 كانون الثاني، الذي يشهد إقامة جميع مباريات الجولة السادسة عشرة.



ويفتتح ميلان، حامل اللقب، مباريات هذه الجولة بمواجهة ساليرنيتانا، بينما يختتم جاره اللدود إنتر لقاءات ذلك اليوم باستقبال نابولي.



ويتصدر نابولي جدول ترتيب "الكالشيو" برصيد 41 نقطة، متقدما على ميلان صاحب المركز الثاني بفارق 8 نقاط كاملة.



موعد استئناف الدوري الألماني:

سيكون الدوري الألماني آخر البطولات الأوروبية الكبرى، الذي تعود منافساته من جديدٍ يوم الجمعة 20 كانون الثاني.



في ذلك اليوم يحل بايرن ميونيخ، حامل اللقب في المواسم العشرة الأخيرة، ضيفا ثقيلا على لايبزيغ، في افتتاح مباريات الجولة السادسة عشرة.



ويتربع العملاق "البافاري" على صدارة جدول ترتيب "البونديسليغا" برصيد 34 نقطة، بفارق 4 نقاط عن فرايبورغ الثاني، الذي يحل ضيفا على فولفسبورغ في اليوم التالي.



موعد استئناف دوري أبطال أوروبا:

أما دوري أبطال أوروبا، أمجد المسابقات الأوروبية، فستعود المنافسات يوم 14 شباط، بدءا من مباريات دور الستة عشر.

(روسيا اليوم)