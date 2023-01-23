14
o
بيروت
14
o
طرابلس
3
o
صور
14
o
جبيل
14
o
صيدا
14
o
جونية
9
o
النبطية
9
o
زحلة
9
o
بعلبك
4
o
بشري
14
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
هالاند يحطم رقم محمد صلاح
Lebanon 24
23-01-2023
|
11:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
حطم النجم النرويجي إيرلنغ هالاند مهاجم فريق مانشستر سيتي الرقم القياسي لهدافي الموسم الماضي، للدوري الإنكليزي الممتاز، وذلك خلال مباراة فريقه ضد وولفرهامبتون.
وأحرز هالاند ثلاثة أهداف "هاتريك" في مرمى ضيفه وولفرهامبتون، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب "الاتحاد"، وذلك ضمن منافسات في الجولة 21 من "البريمير ليغ".
Advertisement
وسجل هالاند الثلاثية الرابعة له بقميص مانشستر سيتي في أول موسم له حتى الآن، ورفع رصيده إلى 25 هدفا هذا الموسم في 18 مباراة بالدوري الإنكليزي الممتاز، معززا تربع على عرش صدارة الهدافين، وكسر النجم النرويجي بذلك رقم كل من النجم المصري محمد صلاح جناح ليفربول، والكوري الجنوبي سون هيونغ مين مهاجم توتنهام، اللذين توجا هدافين "للبريمير ليغ" في الموسم الماضي، برصيد 23 هدفا لكل منهما.
كما أصبح هالاند أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في موسم واحد "للبريمير ليغ" على ملعب "الاتحاد" بإحرازه 18 هدفا في 11 مباراة، متفوقا على الأرجنتيني سيرخيو أغويرو الذي سجل 16 هدفا في الموسم (2011- 2012)، وذلك بحسب شبكة "أوبتا" للأرقام والإحصائيات. (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خبرٌ يهمّكم.. هل سيرفع مصرف لبنان دولار "صيرفة"؟
Lebanon 24
خبرٌ يهمّكم.. هل سيرفع مصرف لبنان دولار "صيرفة"؟
12:50 | 2023-01-22
22/01/2023 12:50:07
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار "صيرفة".. إلى 31200 ليرة مُجدداً؟
Lebanon 24
دولار "صيرفة".. إلى 31200 ليرة مُجدداً؟
03:30 | 2023-01-23
23/01/2023 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إرتفاع كبير بسعر صرف الدولار... كم بلغ عصر اليوم؟
Lebanon 24
إرتفاع كبير بسعر صرف الدولار... كم بلغ عصر اليوم؟
09:45 | 2023-01-23
23/01/2023 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. شاهدوا لحظة إلقاء قنبلة على مبنى الـ"LBCI"
Lebanon 24
بالفيديو.. شاهدوا لحظة إلقاء قنبلة على مبنى الـ"LBCI"
15:40 | 2023-01-22
22/01/2023 03:40:33
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يتراجع.. هذا ما سجله صباح اليوم
Lebanon 24
الدولار يتراجع.. هذا ما سجله صباح اليوم
02:16 | 2023-01-23
23/01/2023 02:16:36
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
09:02 | 2023-01-23
شاهد مشجّع عربي يطلب من مدرب ريال مدريد "علكة" في الملعب!
08:00 | 2023-01-23
ريال مدريد يتخطى مباراة صعبة على ملعب أتليتيك بلباو
07:30 | 2023-01-23
للمرة الأولى في تاريخ كرة القدم.. حكم يشهر بطاقة بيضاء فما دلالتها؟ (فيديو)
06:30 | 2023-01-23
زوجة اللاعب الشهير تخرج عن صمتها بعد القبض عليه بتهمة الاعتداء الجنسي.. ماذا قالت؟
05:00 | 2023-01-23
فاز باللقب وبـ5000 يورو لكنه "خسر وجهه"!
03:43 | 2023-01-23
داني ألفيس... ورطته مع الفتاة الإسبانية استمرت 15 دقيقة!
فيديو
أول صورة لمنفذ "مجزرة" لوس أنجلوس.. وهذه تفاصيل عنه (فيديو)
Lebanon 24
أول صورة لمنفذ "مجزرة" لوس أنجلوس.. وهذه تفاصيل عنه (فيديو)
02:00 | 2023-01-23
23/01/2023 19:36:38
Lebanon 24
Lebanon 24
طردته المعلمة من الصف فطعنها بخنجر.. حادثة في مدرسة تهز دولة عربية (فيديو)
Lebanon 24
طردته المعلمة من الصف فطعنها بخنجر.. حادثة في مدرسة تهز دولة عربية (فيديو)
05:00 | 2023-01-12
23/01/2023 19:36:38
Lebanon 24
Lebanon 24
تجول بين المكاتب والمقاعد.. ثعلب يقتحم مكاتب إحدى الوزارات! (فيديو)
Lebanon 24
تجول بين المكاتب والمقاعد.. ثعلب يقتحم مكاتب إحدى الوزارات! (فيديو)
23:15 | 2023-01-08
23/01/2023 19:36:38
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact