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رياضة

هالاند يحطم رقم محمد صلاح

Lebanon 24
23-01-2023 | 11:00
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حطم النجم النرويجي إيرلنغ هالاند مهاجم فريق مانشستر سيتي الرقم القياسي لهدافي الموسم الماضي، للدوري الإنكليزي الممتاز، وذلك خلال مباراة فريقه ضد وولفرهامبتون.

وأحرز هالاند ثلاثة أهداف "هاتريك" في مرمى ضيفه وولفرهامبتون، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب "الاتحاد"، وذلك ضمن منافسات في الجولة 21 من "البريمير ليغ".
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وسجل هالاند الثلاثية الرابعة له بقميص مانشستر سيتي في أول موسم له حتى الآن، ورفع رصيده إلى 25 هدفا هذا الموسم في 18 مباراة بالدوري الإنكليزي الممتاز، معززا تربع على عرش صدارة الهدافين، وكسر النجم النرويجي بذلك رقم كل من النجم المصري محمد صلاح جناح ليفربول، والكوري الجنوبي سون هيونغ مين مهاجم توتنهام، اللذين توجا هدافين "للبريمير ليغ" في الموسم الماضي، برصيد 23 هدفا لكل منهما.

كما أصبح هالاند أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في موسم واحد "للبريمير ليغ" على ملعب "الاتحاد" بإحرازه 18 هدفا في 11 مباراة، متفوقا على الأرجنتيني سيرخيو أغويرو الذي سجل 16 هدفا في الموسم (2011- 2012)، وذلك بحسب شبكة "أوبتا" للأرقام والإحصائيات. (روسيا اليوم)
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