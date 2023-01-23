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رياضة
من هو أوّل مدرّب عربيّ في بطولات "غراند سلام"؟
Lebanon 24
23-01-2023
|
23:00
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في مستهل مسيرته التدريبية، أصبح التونسي مالك الجزيري رسميا مدربا للاعب الكندي فاسيك بوسبيسيل بطل العالم في كأس "ديفيس 2022" مع منتخب بلاده، والمصنف 99 عالميا في ترتيب لاعبي التنس المحترفين.
ومنذ أن تسلم مقاليد الإشراف عليه، نجح مالك الجزيري في أواخر العام الماضي في قيادة بوسبيسيل إلى التتويج بلقب دورة "دروموندفيل" الكندية المفتوحة ثم بلغ الدور الثاني من دورة "أديلايد" قبل أن يغادر دورة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى منذ الدور الأول.
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وقال الجزيري: "فكرة التدريب كانت تراودني مثل غيري من لاعبي كرة المضرب، وبحكم علاقتي الجيدة باللاعب الكندي فاسيك بوسبيسيل، لم أتردد عندما عرض علي أن أشرف على تدريبه خصوصا أنه لاعب متميز ويطمح للفوز بكل البطولات التي يدخل غمار المشاركة فيها".
وأضاف: "بوسبيسيل لاعب يعد بالكثير، أعتقد أنه من المهم جدا في بداية مسيرتي التدريبية أن أدرب أحد أفضل اللاعبين في كندا، وواحد من بين أفضل 100 مصنف على العالم، لقد فاز بكأس العالم للعبة، كأس ديفيس وكان أحد عناصر منتخب كندا في تلك البطولة العريقة وذلك قبل أن أشرف على تدريبه، كما توجنا معا بدورة كندا المفتوحة ولكن الحظ لم يوفقه لتحقيق نتائج جيدة في بطولة أستراليا الكبرى، سنواصل العمل وطموحاتنا كبيرة لتحقيق نتائج جيدة".
وبشأن المشاركات المقبلة التي تنتظره مع لاعبه، قال الجزيري: "تنتظرنا بطولة مونبيلييه في فرنسا خلال شهر آذار المقبل والتي ستكون التحدي الأكبر للاعب الكندي ولي شخصيا وهي ضمن مسار فرنسا والتي تسبق بطولة فرنسا المفتوحة "رولان غاروس" 2023". وتابع: "أمامنا رهانات كبيرة وهي تجربة ممتعة بالنسبة لي" .
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