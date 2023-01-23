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رياضة

للمرة الأولى في تاريخ كرة القدم.. حكم يشهر بطاقة بيضاء فما دلالتها؟ (فيديو)

Lebanon 24
23-01-2023 | 07:30
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اعتاد مشجعو كرة القدم على مشاهدة الحكام وهم يشهرون البطاقات الصفراء والحمراء لمعاقبة اللاعبين، ولكن حكم برتغالي فاجأ الجميع بإشهار بطاقة بيضاء.
وجاء استخدام هذه البطاقة السبت الماضي في مباراة بين سيدات بنفيكا وسبورتينغ لشبونة، وذلك للمرة الأولى في كرة القدم الاحترافية.
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وذكر موقع "sportbible"، أنه تم إشهار البطاقة البيضاء عندما كان بنفيكا متقدما بنتيجة 3-0 على غريمه المحلي، وكانت ضرورية عندما أسرع الطاقم الطبي للفريقين لأرض الملعب لمساعدة إحدى اللاعبات.


وكانت اللاعبة المعنية قد اشتكت من شعورها بالمرض في بداية المباراة، التي شهدت اتحادا بين الجهاز الطبي للفريقين لمحاولة إسعافها.
وشهد هذا الإجراء قيام الحكم بإشهار البطاقة البيضاء التي لم يسبق لها مثيل، للجهاز الطبي للفريقين، تقديرا لروحهم الرياضية. 
 
 
وقد حظي منح البطاقة بالترحيب والتصفيق من قبل الجماهير التي تابعت المباراة من المدرجات.
ووفقا لموقع "sportbible"، فقد تم تصميم البطاقة البيضاء لإظهار تقدير الأندية للعب النظيف أثناء المباراة، في محاولة "لتحسين القيمة الأخلاقية في الرياضة".
وتم تقديم البطاقة البيضاء في البرتغال جنبا إلى جنب، مع العديد من مبادرات الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" مؤخرا. (روسيا اليوم)

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