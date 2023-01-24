لاعب ريال مدريد يكشف سر تقبيله لواقي ساقه سبع مرات!

كشف لوكا مودريتش نجم ريال مدريد، عن سر جديد خاص بطقوسه في المباريات، بعد تصدره المشهد في فوز الملكي 2-0 أمام أتليتيكو بلباو في بطولة الدوري الإسباني.



وفي الشوط الاول لم يشارك مودريتش بشكل أساسي، بل ظل على مقاعد البدلاء، وشارك في الشوط الثاني.

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وقبل دخوله الملعب، التقطت عدسات الكاميرات مودريتش، وهو يقبل واقي ساقه سبع مرات.



وقال مودريتش في تصريحات أبرزتها صحيفة "موندو ديبورتيفو": "في الإحماء أقفز دائمًا على العشب بالحذاء الأيسر أولًا، وقبل المشاركة في المباراة أخلع خاتمي وسلسلتي، وأقبل واقي الساق حيث أضع عليه صورة عائلتي".



وتابع: " هذه طقوسي التي أطبقها باستمرار وتجلب الحظ لي".



ورفع فريق ريال مدريد رصيده إلى 41 نقطة في وصافة جدول ترتيب البطولة خلف برشلونة المتصدر، بينما تجمد رصيد أتليتيكو بلباو عند 26 نقطة في المركز الثامن. (جول)