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رياضة

مفاجأة مدوية.. النصر السعودي يحصل على توقيع لوكا مودريتش!

Lebanon 24
24-01-2023 | 08:00
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أعلنت صحيفة "اليوم" السعودية عن توقيع صانع ألعاب نادي ريال مدريد، الدولي الكرواتي لوكا مودريتش للنصر السعودي.

وذكر "الميدان الرياضي"، القسم الرياضي لصحيفة "اليوم" السعودية، نقلا عن مصادر خاصة، أن مودريتش وقع للنصر فعلا، وأن الصفقة ستعلن في القريب العاجل.

 
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وكتب "الميدان الرياضي" على حسابه في موقع "تويتر": "خاص للميدان: نادي النصر يوقع مع اللاعب لوكا مودريتش وذلك بعد أن حصل النادي على الموافقة من اللاعب لتمثيل صفوف النادي ومن المتوقع في القريب العاجل إعلان الصفقة الكبيرة".

 

ولم يكشف المصدر عن موعد محدد لانضمام مودريتش للنصر، وإن كانت الصفقة ستتم خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالية أو عقب نهاية الموسم الجاري.

 

وكانت تقارير إعلامية عدة، ربطت مودريتش والمدافع الإسباني سيرخيو راموس لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، بالانضمام للنصر السعودي، بعد نجاح الأخير في التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو نهاية العام الماضي. (روسيا اليوم)

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