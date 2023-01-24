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رياضة
ميسي يوجه ضربة موجعة لـ"باريس سان جيرمان"!
Lebanon 24
24-01-2023
|
11:00
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فجر الصحفي الإسباني جيرارد روميرو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا، والمقرب من نادي برشلونة، مفاجأة كبرى، تتعلق بمستقبل الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان.
وكتب روميرو، عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "ميسي لا ينوي تجديد عقده مع باريس سان جيرمان".
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وأضاف: "فوز ميسي بكأس العالم، جعله يغير تفكيره بشأن مستقبله". (روسيا اليوم)
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