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رياضة
ضحية داني ألفيش: قاومت لكنه كان أقوى مني
Lebanon 24
24-01-2023
|
16:00
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كشفت الضحية التي اتهمت النجم البرازيلي داني ألفيش بالاعتداء الجنسي عليها أنها حاولت مقاومة الأخير إلا أنه كان أقوى منها مضيفة أنها رفضت التعويض المالي من اللاعب، حتى يدخل السجن.
وحصلت صحيفة "لا فانغوارديا" الإسبانية على نسخة من شهادة الفتاة المدعية على ألفيش بتهم اعتدائه جنسيا عليها في دورة مياه في ملهى ليلي بمدينة برشلونة الإسبانية وكشفت، أنه اعتدى عليها جنسيا في الثلاثين من كانون الاول الماضي قبل أن تقوم السلطات الإسبانية بالقبض عليه وإيداعه في السجن. (العربية)
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