ميسي يرفض عرض التمديد مع سان جرمان.. هل يعود لبرشلونة؟





وينتهي عقد ميسي مع الفريق الباريسي في صيف 2023. وفي كانون الأول المنصرم، أفادت صحيفة "لو باريزيان" والصحفي فابريتسيو رومانو المختص بأخبار الانتقالات، بتوصل "ليو" لاتفاق مبدئي مع سان جرمان، لتمديد عقده لعام إضافي.

Advertisement

لكن تقارير حديثة نفت هذه الأنباء، حيث قال الصحفي الإسباني جيرارد روميرو إن المهاجم الأرجنتيني "متردد بشأن تجديد عقده مع باريس سان جرمان وما يزال يفكر في خياراته". يبدو أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي غيّر رأيه بشأن البقاء في الدوري الفرنسي والاستمرار مع فريقه باريس سان جرمان، فيما بدأ الحديث عن احتمال عودته إلى فريقه الأم، برشلونة.وينتهي عقد ميسي مع الفريق الباريسي في صيف 2023. وفي كانون الأول المنصرم، أفادت صحيفة "لو باريزيان" والصحفي فابريتسيو رومانو المختص بأخبار الانتقالات، بتوصل "ليو" لاتفاق مبدئي مع سان جرمان، لتمديد عقده لعام إضافي.لكن تقارير حديثة نفت هذه الأنباء، حيث قال الصحفي الإسباني جيرارد روميرو إن المهاجم الأرجنتيني "متردد بشأن تجديد عقده مع باريس سان جرمان وما يزال يفكر في خياراته".

وذكر روميرو: "اعتبارا من اليوم، ليو لا ينوي تمديد عقده مع سان جرمان"، مضيفا: "لقد غيّر فوزه بكأس العالم في قطر طريقة تفكيره، لأنه يولي أهمية لأشياء أخرى في المستقبل القريب".

عودة محتملة إلى برشلونة؟



وفق صحيفة "ماركا" الإسبانية، يعتبر برشلونة الآن من أبرز المرشحين للتعاقد مع ميسي.

كما وقد يوافق ميسي على العودة إلى ناديه ومنزله السابقين.

وأشارت إلى أنه "إذا كان يريد ذلك فعلا، فسيكون "ليو" مضطرا للتخلي عن جزء كبير من راتبه من أجل التكيف مع الوضع المالي الحالي للفريق الكتالوني".

ولفتت الصحيفة إلى أن "هناك أندية أخرى مهتمة بخدمات النجم البالغ من العمر 35 عاما، مثل إنتر ميامي الأميركي والهلال السعودي ونيولز أولد بويز الأرجنتيني". (سكاي نيوز عربية)