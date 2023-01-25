Advertisement

رياضة

السودان يسعى لاعتراف دولي برياضة "مصارعة النوبة"

Lebanon 24
25-01-2023 | 05:00
A-
A+
Doc-P-1031949-638102266204024060.JPG
Doc-P-1031949-638102266204024060.JPG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يتجمع المئات أسبوعيا في استاد شرق النيل للمصارعة السودانية لمشاهدة مصارعة النوبة، وهي رياضة شعبية يسعى من يمارسونها إلى الحصول على اعتراف دولي بها.

ويتواصل الاتحاد السوداني للمصارعة مع المنظمات الدولية للحصول على اعتراف دولي بهذه الرياضة عبر كتاب قواعد تم تحديثه في الآونة الأخيرة لتوحيد طريقة لعب القبائل لها.
Advertisement

وقال رئيس الاتحاد الله جابو سليمان كابو "نحن على مستوى الاتحاد السوداني للمصارعة، بعد تأسيس الاتحاد في تشرين الأول من عام 2001، كان لابد أن نضع قوانين تحكم هذه الرياضة، قوانين تكون مشتركة للجميع حتى يحتكم إليها دائما المتنافسون على مستوى الرياضة، رياضة المصارعة".

ويمارس المتنافسون مصارعة النوبة عادة في مباريات احتفالية بمناسبة نهاية موسم الحصاد وتلعبها كل قبيلة بشكل مختلف. وأوضح كابو أن الحاجة إلى توحيد قواعد اللعبة ظهرت عندما انتقل أفراد القبائل إلى الخرطوم وأنشأوا حلقات مصارعة.

ومنذ ذلك الحين، أصبحت مصارعة النوبة رياضة شعبية في بقية أنحاء البلاد لا تجذب الرجال فقط وإنما النساء والأطفال أيضا.

وأضاف كابو "نعمل بصورة جادة بأن تكون المصارعة السودانية، بهذا الاسم الكبير مصارعة النوبة، بهذا الاسم الذي يمكن أن يعطي الخصوصية، أن تكون هي حاضرة إن شاء الله على مستوى الرياضة الأولمبية في القريب العاجل، نعمل كذلك حاليا مع اللجنة الأولمبية ومع الاتحاد الدولي، هذه المسألة تحتاج إلى مجهود جبار وإلى وقت طويل".
المصدر: سكاي نيوز
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
08:30 | 2023-01-25
08:00 | 2023-01-25
07:30 | 2023-01-25
02:00 | 2023-01-25
23:00 | 2023-01-24
16:00 | 2023-01-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website