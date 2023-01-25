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رياضة

قرعة نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية تسفر عن مواجهات نارية!

Lebanon 24
25-01-2023 | 07:30
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أسفرت قرعة نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم التي سحبت يوم الأربعاء، عن مواجهة هولندا مع كرواتيا وإسبانيا مع إيطاليا في حزيران المقبل في هولندا.

وتفتتح هولندا، مضيفة المباريات الحاسمة، الدور نصف النهائي في روترادم يوم 14 حزيران أمام كرواتيا، ثم تلعب في اليوم التالي إسبانيا مع إيطاليا في أنشخيده.
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وتقام مباراة تحديد المركز الثالث في 18 حزيران في أنشخيده والنهائي في اليوم عينه في روتردام.

وكانت فرنسا حاملة اللقب أقصيت من دور المجموعات، بعد حلولها وراء كرواتيا والدنمارك بفوز يتيم في ست مباريات، لكنها عوضت ببلوغها نهائي مونديال "قطر 2022" عندما خسرت بركلات الترجيح أمام الأرجنتين.
 
وانطلقت بطولة دوري الأمم الأوروبية عام 2018 لتحل بدلا من المباريات الودية التقليدية للمنتخبات الوطنية، وتوجت البرتغال بلقب النسخة الأولى.

ويحصد الفائز كأسا فخرية وتحجز ثلاثة منتخبات في النسخة الحالية بطاقة التأهل إلى كأس أوروبا 2024، من خلال ملحق بعد ختام التصفيات الاعتيادية. (روسيا اليوم)
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