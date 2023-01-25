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رياضة

باريس سان جيرمان في ورطة مع ميسي!

Lebanon 24
25-01-2023 | 14:00
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أكدت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن ملف تجديد عقد ليونيل ميسي مع باريس سان جيرمان مفتوح بالفعل، والاتجاه الأقرب هو استمرار بطل العالم في "حديقة الأمراء".

لكن في الوقت نفسه، القت الصحيفة الضوء على صعوبة عملية تجديد العقد، حيث يعيش باريس سان جيرمان أزمة مالية حقيقية، بالنظر إلى أن النادي الباريسي قد يجد صعوبة في تقديم نفس الراتب لميسي.
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السبب الرئيسي في ذلك هو الغرامة البالغة 65 مليون يورو التي فرضها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على باريس سان جيرمان، بسبب عدم احترام قانون اللعب المالي النظيف.

بالإضافة إلى ذلك، فإن عقد كيليان مبابي الجديد، الذي تم توقيعه في 2022، يثقل كاهل حسابات باريس سان جيرمان، حيث أنه إلى جانب راتبه الاستثنائي، لا يزال النادي مدينًا بالمال لحاشية اللاعب، مع عمولات أخرى غير مدفوعة تعود إلى توقيعه الجديد.

كل ذلك يزيد من أمل الأندية السعودية الراغبة في التعاقد مع ليونيل ميسي، وعلى رأسها الهلال، حيث يسعى "الزعيم" للتعاقد مع الأرجنتيني في محاولة للجمع بينه وبين كريستيانو رونالدو قائد نادي النصر في دوري روشن السعودي. _(جول)
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