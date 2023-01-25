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رياضة
توتنهام يضمّ دانجوما على سبيل الاعارة من فياريال
Lebanon 24
25-01-2023
|
16:00
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أبرم توتنهام أولى صفقاته في فترة الانتقالات الشتوية بتعاقده مع الجناح الهولندي أرنو دانجوما على سبيل الإعارة من فياريال الاسباني حتى نهاية الموسم.
ونجح فريق المدرب الايطالي أنتونيو كونتي باستمالة دانجوما في اللحظات الأخيرة، بعد أن بدا اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا في طريقه للانضمام الى النادي الانكليزي الآخر إيفرتون الذي يواجه خطر الهبوط.
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وأفاد بيان توتنهام الأربعاء "يسعدنا الإعلان عن التعاقد مع أرنو دانجوما على سبيل الإعارة من فياريال حتى نهاية موسم 2022-23 بشرط الحصول على الاستغناء الدولي". (بي إن سبورت)
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