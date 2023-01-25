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رياضة
كمبيوتر "خارق" يتوقع الفائز بالدوري الإنكليزي.. ويتنبأ بكارثة لليفربول
Lebanon 24
25-01-2023
|
23:00
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توقع كمبيوتر عملاق تابع لشركة "Bettingexpert"، الفائز بالدوري الإنكليزي هذا الموسم، كما تنبأ بهوية الأندية التي ستحجز مقاعدها في دوري الأبطال وتلك التي ستهبط من دوري الأضواء.
ووفقا للكمبيوتر الخارق، فإن مانشستر سيتي لن يتمكن من الاحتفاظ بلقب الدوري الإنكليزي الممتاز هذا الموسم، حيث سينتزع أرسنال اللقب ليتوج بالدوري للمرة الأولى منذ العام 2004.
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كما تنبأ الكمبيوتر، بكارثة لنادي ليفربول الذي يعيش أسوأ مواسمه مع مدربه الألماني يورغن كلوب، حيث يقبع الفريق حاليا في المركز التاسع في الدوري برصيد 29 نقطة، ويتخلف بفارق عشر نقاط عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الرابع، آخر المراكز المؤهلة لدوري الأبطال في الموسم المقبل.
واستبعد الكمبيوتر، ليفربول من قائمة الأندية الأربعة التي ستتأهل لدوري الأبطال في الموسم المقبل من الدوري الإنكليزي، حيث توقع تأهل كل من أرسنال، ومانشستر سيتي، ونيوكاسل، ومانشستر يونايتد.
وتوقع الكمبيوتر هبوط كل من بورنموث، وإيفرتون، وساوثهامبتون من الدوري الإنجليزي الممتاز إلى "التشامبيونشيب". (روسيا اليوم)
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