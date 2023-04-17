بعد إقالة غالتيه.. هل يحلّ زين الدين زيدان بديلاً؟

إستقر مسؤولو نادي باريس سان جيرمان الفرنسي المملوك قطريا، على إقالة كريستوف غالتيه، المدير الفني للفريق بنهاية الموسم الجاري.



وكشف مراسل شبكة "فوت ميركاتو"، أن لويس كامبوس، المستشار الرياضي للنادي الباريسي، سيسافر إلى العاصمة القطرية الدوحة خلال أيام، مشيرا الى أن كامبوس سيلتقي ملاك النادي الباريسي في الدوحة، لرسم خارطة الطريق استعدادا للموسم الجديد.

Advertisement



ولفت إلى أن ملاك سان جيرمان غير متحمسين لاستمرار غالتيه بالموسم المقبل.



وفي سياق متصل، نقلت "فوت ميركاتو" عن مصدر مقرب من النادي الباريسي، أن فرص التعاقد مع المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، تبدو مستحيلة.



ولم يرتبط زيدان بأي فريق منذ انتهاء ولايته الثانية مع فريق ريال مدريد الإسباني في صيف 2021.